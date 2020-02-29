世卫发布冠病联合调查报告：人际传播主要在家庭发生

中国国家卫健委微信公众号“健康中国”2月29日发布《中国-世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID-19）联合考察报告》，对冠病的传播动力学、中国的应对措施、冠病症状、感染人群等做出分析。

据观察者网报道，报告指，新冠肺炎病毒是一种动物源性病毒。目前的全基因组基因序列系统进化分析结果显示，蝙蝠似乎是该病毒的宿主，但中间宿主尚未查明。

专家组对2019年12月至2020年2月中旬在不同地点采集的标本进行了基因组测序分析，显示他们具有99.9%同源性，无明显基于突变。

人口学调查显示，截至2月20日报告的55924例实验室确诊病例中，年龄中位数为51岁，77.8%病例介于30至69岁之间，其中51.1%为男性，来自湖北的病例占77%，农民或体力劳动者占21.6%。18岁以下人群的感染率相对较低，占所有报告病例的2.4%。

世卫在报告中说，中国对冠病病例和密切接触者进行了确认和追踪，武汉有超过1800个流行病学调查小组，每组至少五人，每天对成千上万的密切接触者进行追踪。绝大多数密切接触者被追踪到并完成了医学观察，1%-5%的密切接触者被确诊。

报告提到，多数感染者为轻症并可痊愈，约80%的实验室确诊病例为轻症和普通型，包括无肺炎或肺炎患者，13.8的患者为重症，存在呼吸困难等症状，6.1%的为危重症，出现呼吸衰竭、脓毒性休克等症状。

至于病毒的易感性，报告指，目前在中国观察到的流行病学特征，几乎人人易感，还需进一步研究，明确感染后是否具有免疫力。

冠病在无防护下通过飞沫和密切接触下发生传播。尚无空气传播的报告，且根据现有证据，也不认为空气传播是主要传播方式。但或存在因医疗操作产生气溶胶而发生空气传播的可能。

联合调查报告建议中国，考虑恢复经济活动、逐渐接触旅行限制、学校开学带来聚集性感染的风险，应该继续维持基于风险评估的应急管理方案。至于复工，应该分阶段解除限制措施，先复工返程、然后复学，最终取消其他限制措施。

世卫还建议加强应急管理机制建设，保持警惕，防止疫情反弹，并重点开展应急响应和风险管理决策研究，识别家庭、机构、医院和社区传播的危险因素，尽快在武汉展开冠病动物疫源综合性调查。