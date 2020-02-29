郝龙斌：国民党未来应在大陆设“代表” 处理两岸事务

国民党主席补选候选人郝龙斌今天（29日）接受网络直播节目专访时指出，未来国民党应该在中国大陆设置一位“代表”，积极处理两岸事务。

据台湾《自由时报》报道，国民党中央委员徐正文先前因多次针对“武汉包机”对外发布消息，被党中央考纪委员会停权处分，郝龙斌表示，党内人士在处理两岸事务时，应该维护党的形象，甚至如果未获授权，因此伤害党的形象，都应予以党纪处分。

郝龙斌进一步指出，国民党未来就算在野，为了协助台商与台胞处理两岸事务，在既有负责两岸事务的机构外，“大陆我们应该有一个国民党代表在那里”，而不是随便有一个人临时挂名，在对岸代表国民党处理两岸事务，自命为国民党的代表。

此外，郝龙斌还主张，为了撕掉外界对于国民党又老又红的标签，未来除了党内一定层级以上的政治人物处理两岸交流事务时，不能从事个人私利行为，台商背景的中常委也不能图自己的利益，立法院国民党党团应该推动立法，规范所有政党公职人员在从事两岸交流时所不能做的事情。

谈到统独问题时，郝龙斌表示，国民党的核心理念就是捍卫中华民国、反对台独，不接受“一国两制”，蔡英文宣称台湾是“主权独立国家”，名字叫中华民国，所以没有独立必要的说法，这是“隐性台独”，国民党反对任何形式的台独，主张“宪法一中”，“蔡英文是借中华民国的壳，欺骗所有台湾民众”，这就是“借壳上市”。

他还说，如果有国民党员觉得应该支持台湾独立，就去做民进党员，如果支持“一国两制”，也不应该是国民党的党员，应该去新党。

郝龙斌指出，目前民进党与国民党在新媒体领域的实力落差大概是10比1，甚至100比1，如果国民党不在社群媒体领域积极发展，未来的发展会很有限，因此如果他当选党魁，要成立“新媒体事务部”，国民党除了文化积习要改，“武器”也要与时俱进，否则无法与其他政党竞争，与社会尤其是年轻人沟通接轨。