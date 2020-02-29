据报多名刑满人员封城后乘警车离开武汉

刑满出狱的冠病患者黄女士22日离开武汉赴北京。有中国媒体发现，她并不是唯一一个封城后离开武汉的刑满释放人员。

据《大河报》报道，黄女士离汉方式暂时不明，但当时有刑满释放人员离开武汉，曾有法院向辖区疫情防控指挥部申请了出入武汉通行证，并由警车护送他们离开。

该媒体引述了注明来源为光明网，2月26日发表于中国青年网的文章《疫情阻击战中尽显司法担当 武汉法院保障外地刑满释放人员安全回家》。这篇报道提及，有三名刑满人士离开武汉。

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这篇报道称，2月13日，武汉中级法院审结一起五名被告人刑期届满的二审案件，被告人当日释放。2月14日，武汉洪山法院将三名外地刑满释放人员护送到其户籍所在地。



另有长江日报、湖北省蕲春县公安局官方微信“艾都警事”等，发表了武汉法院方面帮助刑满释放人员离开武汉回家的报道。不过，这些报道的原始文章，目前已经无法找到。

据报道，这三名刑满释放人员在武汉市均无住所，因交通管制既不能自行返家，家属也无法迎接，同时武汉各大宾馆均被征用或歇业，无法在辖区内安置。洪山区法院决定安排警车连夜护送三名刑满释放人员回家。

处理此事时，洪山区法院紧急向辖区疫情防控指挥部报告，落实了出入武汉通行证明。

但就黄女士如何离开武汉的疑问，记者分别联络了湖北司法厅、湖北省监狱管理局、武汉市中级人民法院等部门，均为得到正面答复。

武汉市的刑满出狱人员黄女士在武汉封城后，在2月18日开始发热，2月22日到达北京并被送至隔离点观察，24日确诊感染。

中国司法部牵头，由分管副部长刘志强带队，会同中共中央政法委、最高人民检察院、公安部26日组成联合调查组，赴湖北就黄女士事件进行调查。