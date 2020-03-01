中国大陆新增确诊573例 死亡35例

中国大陆昨天（29日）新增冠状病毒确诊病例573例，其中570例来自湖北。新增死亡35例，其中34例来自湖北。

据中国卫健委网站报道，2月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例573例，新增死亡病例35例，新增疑似病例132例。

湖北新增确诊病例570例，新增治愈出院病例2292例，新增死亡病例34例，现有确诊病例32959例，其中重症病例7107例。累计治愈出院病例31187例，累计死亡病例2761例，累计确诊病例66907例。新增疑似病例64例，现有疑似病例646例。

当日新增治愈出院病例2623例，解除医学观察的密切接触者8620人，重症病例减少299例。

截至2月29日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35329例，累计治愈出院病例41625例，累计死亡病例2870例，累计报告确诊病例79824例，现有疑似病例851例。累计追踪到密切接触者660716人，尚在医学观察的密切接触者51856人。

累计收到港澳台通报确诊病例144例：香港95例（出院33例，死亡两例），澳门10例（出院八例），台湾地区39例（出院九例，死亡一例）。