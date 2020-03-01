钟南山团队：近半就诊冠病患者无发热症状

美国东部时间28日凌晨，由传染病专家钟南山院士带领的中国专家团队在《新英格兰医学杂志》上发表了题为《中国新型冠状病毒病2019的临床特征》的论文，文中表示近半数就诊冠病患者无发热症状。

据每日经济新闻报道，该论文整理分析了1099例实验室确诊的冠状病毒（COVID-19）患者的临床信息。这些临床信息由钟南山院士牵头收集，涉及自2019年12月11日至2020年1月29日来自中国31个省、区、市共552家医院的1099例确诊病例。

钟南山团队的研究表明，由于未纳入轻症和未就医患者样本，冠病的实际病死率可能要低于近期报道的水平；同时，近半数患者入院时并无发热症状。此外，这项研究计算得出，最新的潜伏期中位数为4天。

研究发现，冠病患者最常见的症状为发热和咳嗽，但入院时仅有43.8%的患者有发热症状。随着病程发展，住院期间则有88.7%的患者出现发热。恶心或呕吐、腹泻则不常见，仅分别有5%、3.8%的患者出现此类症状。

研究强调，虽然明确消化道症状较为少见，但是也指出了冠病通过消化道传播的证据（在粪便、胃肠道破损粘膜、出血处分离出病毒），提示社会各界需要注意预防粪口传播。

研究也指出，确实存在部分核酸检测阳性、有临床症状但是在入院时无任何影像学异常表现的新冠患者，而且非重度患者中这类患者的比例远高于重度新冠感染患者。