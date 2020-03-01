广州台企快速转产口罩助力复工

广州青年台商陈鸿杰近日腾出自有医药企业厂房，多方购置设备和原料转产口罩，在当地政府支持下，快速完成建厂手续实现量产。目前企业日产口罩超过10万只，全力支援抗疫复工复产。

据新华社报道，34岁的陈鸿杰从事医药相关产业近10年。六年前，他从台湾来广州开拓市场，随着事业逐渐打开局面，自己也在广州扎下根来。

约半年前，由陈鸿杰担任联合创始人的汇龙台港澳青年创新创业基地在广州白云区成立。为了给第一批青创团队入驻做准备，他和同事们一直忙到春节前。

疫情发生后，留在广州的陈鸿杰看到社会各界为防控疫情所作的努力，也希望为共同抗疫出一份力。他决定转产医用外科口罩。

非口罩企业转产医用口罩，面临生产资质、厂房、设备、原料、证照等一系列问题。陈鸿杰说，当地政府得知情况后，为企业开辟了绿色通道，全力支持台企筹建口罩生产线，并承诺给予补助，支持企业稳产、增产、扩产。

陈鸿杰主动腾出自有药品生产厂房，建成口罩生产车间。同时，广州市有关部门专门协助从外地购买口罩生产设备和生产原材料，仅用7天就完成了口罩生产线安装和试产。

该企业由此成为疫情期间广州率先获得口罩生产资格并投产的台资企业。

口罩厂目前实行三班制24小时开足马力生产口罩，优先供应复工复产企业，同时也尽量满足台企、台港澳青创中心、台青服务中心需求。陈鸿杰说：“接下来，我们还将汇集更多两岸同行的力量，争取进一步增加生产线、扩大产能，希望更大程度上缓解疫情防控口罩紧张问题。”