港财长料港经济挺过低潮后大反弹

香港财政司司长陈茂波今日（3月1日）指出，当地经济虽陷入寒冬，但以过去的趋势来看，香港经济往往在挺过低潮后，就会有较显着的反弹。

据《星岛日报》报道，陈茂波今日在网上撰文指，若细看香港回归以来的经济轨迹，不难发现无论是1998年的亚洲金融风暴、2003年的沙斯疫情，或是2008年的金融海啸，经济在挺过低潮后，往往有较显著的反弹。

他说，虽然现在并不可以完全复制2003年时有利经济快速反弹的措施，但粤港澳大湾区建设和一带一路倡议，还有中国大陆渐趋富裕的庞大市场，都为香港带来庞大的机遇。此外，邻近的亚洲国家近年发展迅速，例如东盟已取代欧洲成为香港第二大的贸易伙伴，都可以让香港的金融服务、创科、空运物流，及专业服务等行业大展拳脚。

近期公布财政预算案后，陈茂波指在过去数天，他已透过不同渠道解释预算案详情，先后出席记者会、立法会财务委员会会议、电视及电台的直播环节。他同时顺道到街市、街边的排档和茶餐厅，与市民聊天，听听他们的意见与想法。

他指，市民很留意和关心预算案的内容，除了对现金发放计划提出建议，也希望预算案的措施，能有效地振兴经济，以缓解他们的收入压力。因此，他这份预算案希望以“两条腿走路”的方式支持经济。

在个人层面，除了现金发放计划，退税退差饷等一次过纾缓措施的力度并没缩减；在企业层面，则有中小企100%担保低息贷款计划以助周转，也有补贴电费、水费和排污费等。整个考量是希望以最广泛的范围和最大的力度，刺激消费，振兴经济。