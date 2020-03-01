为躲避疫情 百名巴厘岛中国旅客延签

印尼巴厘岛目前有几百名中国旅客因担忧患上2019冠状病毒疾病而延签，当地移民局办公室外甚至出现排队人潮。

综合ETToday新闻云和法新社昨天（2月29日）的报道，巴厘岛的移民局办公室外出现排队人潮，有大批中国旅客花上好几个小时，就是为了要延长待在峇里岛的时间。

来自北京的王子龙（译名）说，自己宁愿呆在峇里岛观察事态发展。他也说，当遇到其他中国人的时候，他会感到紧张，尤其是对方不戴口罩的时候，很怕被传染，尽管印尼当局目前并未证实出现确诊病例。

自1月底就待在峇里岛的王希瑟（译名）则表示，即便没办法继续在这里待下去，她也没有回家的打算。如今，她正在等待澳洲大使馆批准入境许可，“如果澳洲不行，我想我会去泰国。”

据报道，巴厘岛每年有约一百万名中国旅客，上个月春节期间就有几千名中国人到访巴厘岛。不过，只有数十名中国游客选择乘搭政府派出的专机返回中国。

对此，峇里旅游局负责人阿斯泰瓦（Putu Astawa）坦言，他一点也不惊讶，“他们不想回去”。

受访的中国游客李史蒂夫（译名）由于中国多个城市被封锁或采取封闭式管理，因此觉得“中国就像个大型监狱”。李史蒂夫因为担任中国一家欧洲公司的经理，因此必须回到工作岗位，但他打算让妻子和两个孩子留在岛上，等待危机解除。