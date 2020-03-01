疫情影响中国二手车行业 优信等企业降薪

2019冠状病毒疫情使中国二手车企业面临不少经营压力，二手车交易综合服务供应商优信集团今天（3月1日）说已对部分员工降薪，幅度在20%到40%。与此同时，大搜车、瓜子二手车母公司车好多集团等企业也有类似措施。

据《新京报》报道，昨天有消息称优信集团宣布对部分员工降薪，涉及一般员工与高管。优信集团今天回应说，对部分员工薪金进行了暂时性短期调整，一般员工的降薪幅度在20%到30%之间，高管降薪幅度高于40%，降薪时间到5月份。

此外，该集团也说对一些岗位采取灵活用工方式，并取得了绝大多数员工支持和理解。对于灵活用工员工，只要疫情特殊时期稍有好转，就会安排回岗工作。

优信也表示，本着为员工负责态度，坚持不裁员。为了在能力可及的情况下帮助那些因疫情而造成生活困难的员工，优信基金会设立了两个基金：一个是帮扶基金，一个是驰援基金。帮扶基金帮扶对象是家中直系亲属患有重症疾病或遭遇意外，给生活造成重大影响的员工；驰援基金驰援对象是疫情期间不幸确诊感染新型冠状病毒的员工。

据报道，车好多集团也在前天宣布对岗位施行阶段性薪酬和假期调整方案，调整暂定涉及2020年2月、3月两个月的薪酬，其中集团技术岗位（P序列）和管理岗位（M序列）降薪30%，补偿假期13天，集团总监层降薪40%，集团副总裁层降薪50%

稍早，也有消息称大搜车线下团队裁员比例70%。对此，大搜车创始人兼CEO姚军红回应外界传闻称，不要小题大做，这是对公司战略调整的夸大，这次的人员问题只是大搜车的一次局部优化，该优化仅占总量约13%到14%。