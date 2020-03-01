中国国家邮政局：邮政行业复工率达90.2%

中国国家邮政局的消息称，截至2月28日，中国邮政行业复工人员达246万人，复工率达90.2%，快件日揽收量和投递量分别达到1.62和1.6亿件，复产率分别达到81%和80%，超额完成第二阶段复工复产任务目标。

据中国邮政快递报社昨天（2月29日）引述中国国家邮政局的消息，邮政业自2月7日以来，按照中国国家邮政局“四个确保”“三个优先”和“梯度推进”工作安排，有序开展复工复产工作。截至2月18日，全行业揽件量达1.2亿件，投件量达8000万件，提前完成服务能力恢复到四成的第一阶段目标。

第二阶段复工复产工作在2月21日正式启动，至2月28日超额完成“月底前行业产能恢复到六成以上”的既定目标。

在疫情有效防控上，国家邮政局一方面督促邮政快递企业落实好国务院联防联控机制印发的《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》和国家邮政局发布的《疫情防控期间营业网点操作规范（建议版）》，落实防控主体责任，通过落细落实各项行之有效的措施筑牢安全防线；另一方面，部署各地邮政管理部门积极融入地方政府防控全局，积极协调配合地方政府落实防控要求，形成最大的合力。

截至2月28日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防控物资累计4.15万吨、包裹1.5亿件，发运车辆1.65万辆次，货运航班284架次。

在有序复工复产上，国家邮政局坚持分区分级精准施策，优化复工复产环境，着力解决服务难题，全力推动邮政业第二阶段复工复产工作。为了优化复工复产环境，国家邮政局推出了调整疫情期间消费者申诉考核机制、放宽许可办理及年度报告时限等政策措施，暂缓对外发布企业的申诉考核结果，推动各企业畅通消费者投申诉渠道，妥善解决消费者的合理利益诉求，优化对末端网点和一线从业人员的考核方式，减轻基层负担。

各地邮政管理部门继续加强与相关部门沟通，推动出台疫情期间便利寄递车辆通行、保障寄递派送的政策文件。截至2月25日，已有15个省（区、市）疫情防控指挥部门下发通知，以更加详细的保障措施，打通寄递网络民生通道，保障居民生活物资供应。

“疫情防控和复工复产，是邮政业当前的两件大事。”国家邮政局局长马军胜表示，“全行业要深刻认识行业在疫情防控中保障经济正常运转和人民群众基本生活需求具有特殊价值，进一步统筹推进疫情防控和行业有序复工复产，充分发挥邮政业在“打通大动脉、畅通微循环”方面的先行官作用，为经济社会发展大局做出贡献。”