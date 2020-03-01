北京毕业生线上春招首日 就业岗位数量超过五千

为满足疫情期间的复工复产需求，中国的招聘活动也由线下“转移”到了线上，北京地区毕业生春季网络招聘月活动今天（3月1日）启幕，首日就有超五千岗位虚席以待。

据《新京报》报道，该线上招聘将持续两个月，预计将有千余家用人单位推出四万余个毕业生就业岗位。

求职者只需进入北京市人力资源和社会保障局官网内的“就业超市”频道，注册ID就可获取北京毕业生线上春招“入场券”。线上搜索内容涵盖单位性质、月薪范围、企业规模、用工形式等多个选项，求职者也可以浏览岗位的单位信息、招聘人数、工作地点等，并过一键投递简历的形式，线上完成投递。

不同于中国其他线上招聘平台，此次线上春季网络招聘会还涉及职业测评、灵活就业状况报告等服务性信息。此外，求职者还可进行就业失业登记证、失业保险待遇等线上查询。

截至发稿，网站共发布了5408条岗位信息（岗位信息实时增加）。据《新京报》不完全统计，网络技术人员、教师等需求旺盛，相应的岗位数量超过500个。从企业主营业务来看，参与招聘的教育企业较多。

针对特殊时期的北京高校毕业生就业需求，不同主题的网络双选会将陆续举办。据悉，北京2月26日开始，会举办共计约37场双选会，每场双选会持续时间为3至7天。

此外，北京市教育委员会制定《新冠肺炎疫情防控期间北京高校毕业生就业工作方案》，明确简化北京高校毕业生就业手续，鼓励相关人员通过网络方式签订就业协议等服务高校毕业生就业需求。除通过网络方式签订就业协议外，学生户口改迁业务调整为网上办理，办理结果邮寄；《就业报到证遗失证明》调整为网上申请。

北京市教委还将通过推荐就业创业指导视频课程及高校就业指导微信公众号，为毕业生提供足不出户、“菜单式”学习的网络平台。同时，各高校通过微信、邮箱、电话等方式，为毕业生提供“一对一”就业指导。