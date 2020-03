哈尔滨兽医研究所创制非洲猪瘟疫苗

中国农业科学院哈尔滨兽医研究所近日发布研究论文,介绍了研究团队人工遴选出的一株非洲猪瘟弱毒活疫苗,并称在实验中对家猪预防非洲猪瘟病毒的致死性攻击有效且安全。

据《新京报》报道,该研究所在《Science China Life Sciences》在线发表的研究论文题为《A Seven-gene-deleted African Swine Fever Virus is Safe and Effective as a Live Attenuated Vaccine in Pigs》,研究人员以中国第一株非洲猪瘟病毒分离株“Pig/HLJ/2018”为骨架,利用同源重组技术构建了一系列具有不同基因缺失的重组病毒。

通过在猪体内进行的系统的致病力、免疫原性和免疫保护性试验,遴选出一株具有七个基因缺失的病毒(HLJ/18-7GD),符合弱毒活疫苗安全性标准,可对非洲猪瘟强毒的致死性攻击提供有效免疫保护。

据报道,基因缺失减毒活疫苗被认为是非洲猪瘟疫苗最有希望的研发技术策略。目前,国际上已有一些非洲猪瘟基因缺失活疫苗的研究报道,但这些疫苗接种猪后,均产生较高水平程度的病毒血症,体内持续带毒时间长,毒力返强风险高,安全性方面距离产业化应用存在很大差距。

据介绍,本次人工遴选出的“HLJ/18-7GD”,即使最大剂量接种猪后,疫苗病毒不能在实质器官复制,不产生病毒血症,仅在部分淋巴结内有限复制,两周左右即被机体清除,无法持续体内连续传代,不存在毒力返强风险。此外,该疫苗对怀孕母猪也具有良好的安全性,在怀孕的早期、中期及晚期注射疫苗不造成流产现象,免疫后分娩的仔猪健康率与未免疫对照组没有区别。

研究人员在文中称,该疫苗有望在控制非洲猪瘟的传播中发挥重要作用。