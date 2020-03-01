北京发12条防疫通告 严格外防输入内防扩散

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室日前发布12条防疫通告，要求坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，进一步严格疫情防控要求。

据新华社报道，12条通告如下：

一、各单位要强化落实主体责任。要管好自己的人、守好自己的门，全覆盖、无死角，不折不扣贯彻落实各项防控措施。

二、加强区域群防群控。各单位要自觉接受辖区政府和街道（乡镇）、社区（村）的防控管理与服务。

三、各单位对目前滞留在湖北等疫情高发地区的人员，要逐一联系，明确未经允许暂不返京的要求。对其他地区进（返）京人员，严格督促落实居家或集中观察14天有关规定，并配合居住地社区（村）做好防控工作，不得安排未完成居家或集中观察14天人员返岗工作。来自或去过离境国家疫情严重地区的入境人员，到京后应居家或集中观察14天，严防疫情输入风险。

四、严格医疗机构防控要求，实名登记就诊人员信息。

五、做好居住小区管理。进一步落实严格封闭式管理、体温检测、出入登记、公共空间管理、出租房屋管理等各项防控措施。

六、加强人员聚集的商务楼宇、商住混用楼宇以及工业企业疫情防控工作，在人员密集的大型商务楼宇推行“双楼长”制，由属地街道、物业管理单位责成专人担任“双楼长”，共同负责。

七、加强高校疫情防控。教育主管部门、各高校要进一步严明纪律，重申学生不返校纪律要求，对已返京学生要摸清底数，密切跟踪，强化管理。

八、突出重点部位疫情防控。密切关注公园、景区周边人员聚集情况。严格集体宿舍监督管理，原则上不安排在地下空间居住。降低宿舍人员居住密度，人均宿舍面积不少于4平方米，每个宿舍居住人员不得超过6人。

九、中央和国家机关及所属事业单位、北京市各级党政机关及所属事业单位继续实施错峰上下班措施，鼓励其他在京单位选择合适的时间错峰上下班。

十、切实加强对护工、保洁、保安及餐饮、快递从业人员等重点群体的防控管理。

十一、强化疫情防控宣传引导。加强员工防疫知识培训和健康教育，提升其防范意识和技能。

十二、深入开展疫情防控排查整改。