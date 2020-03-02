专家：企业复工率回升较快 3月PMI上升可期

中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会日前发布了中国采购经理指数(PMI)。受疫情影响，2月制造业PMI为35.7%，比上月大幅回落14.3个百分点。不过，专家指出，目前企业复工率回升较快，给生产带来的负面影响正在逐步减弱，预计3月PMI指数将会改善。

据《经济参考报》的报道，中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，2月制造业21个行业PMI均落入收缩区间，但各行业受影响程度不同。

其中，化学纤维、通用设备、专用设备、汽车等行业PMI落至30.0%以下；在稳产保供政策支持下，保障人民群众基本生活需求的农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等行业PMI保持在42.0%以上，提供卫生健康与医疗保障的医药制造业PMI为39.7%，均高于制造业总体水平，受影响相对较小。

生产指数和新订单指数分别为27.8%和29.3%，比上月回落23.5和22.1个百分点，赵庆河说，新订单指数高于生产指数1.5个百分点，表明制造业需求情况相对较好。调查的21个行业中，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药等15个行业新订单指数高于生产指数，尤其是农副食品加工业新订单指数仍处于扩张区间。

不过，制造业进出口压力加大。新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，较上月下降20.0和17.1个百分点。部分调查企业反映，受疫情影响，订单取消、延迟交货等情况有所增加。

值得注意的是，目前企业复工率回升较快。截至2月25日，全国采购经理调查企业中，大中型企业复工率为78.9%，其中大中型制造业企业达到85.6%。

赵庆河表示，疫情给企业生产带来的负面影响正逐步减弱，企业复工率回升较快，市场信心稳步恢复。采购经理调查显示，大中型企业3月底复工率将升至90.8%，其中制造业为94.7%，分别比当前上升11.9和9.1个百分点。