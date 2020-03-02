中国大陆新增确诊202例 新增死亡42例

中国大陆昨天（1日）新增冠状病毒确诊病例锐减至202例，其中196例来自湖北。新增死亡42例，均来自湖北。

据中国国家卫健委网站消息，截至3月1日24时，大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例202例，新增死亡病例42例，新增疑似病例141例。

湖北新增确诊病例196例，新增治愈出院病例2570例，新增死亡病例42例，现有确诊病例3万零543例，其中重症病例6872例。累计治愈出院病例3万3757例，累计死亡病例2803例，累计确诊病例6万7103例。新增疑似病例80例，现有疑似病例527例。

当日新增治愈出院病例2837例，解除医学观察的密切接触者8154人，重症病例减少255例。

截至3月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3万2652例（其中重症病例7110例），累计治愈出院病例4万4462例，累计死亡病例2912例，累计报告确诊病例8万零026例，现有疑似病例715例。累计追踪到密切接触者66万3240人，尚在医学观察的密切接触者4万6219人。

累计收到港澳台通报确诊病例148例：香港特别行政区98例（出院36例，死亡两例），澳门10例，台湾40例（出院12例，死亡一例）。