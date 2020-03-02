中国前两月销售过百亿房企减少近10家 百强销售额降幅超20%

受2019冠状病毒疫情影响以及季节性等因素影响，2020年头两个月，中国销售过百亿元（人民币，下同，约20亿新元）的房企数量从去年同期的30余家降至当前的20余家，百强总销售额同比更下降超过20%。

据《北京商报》报道，综合中国各家地产研究机构发布的房企销售榜单数据来看，2020年前两月各阵营房企的销售业绩较去年同期出现明显下滑，销售破百亿元的房企降至20余家。

以2020年1月至2月为统计区间，有两家地产研究机构对全口径销售金额破百亿元的房企数量进行了统计，尽管统计结果在具体数目上略有差异，但对比2019年同期来看，确有减少。

据观点指数研究院数据，截至2月末，百强房企中，合约销售额超过百亿元的房企仅有22家，较去年同期的32家减少了10家；来自中国指数研究院的数据则显示，2020年前两月销售额突破百亿的房企有24家，去年同期为33家。

此外，尽管相比中小房企而言，标杆房企仍然保持了较高水平的销售规模，但榜单数据显示，位次靠前的几家龙头房企在上述统计区间内的业绩表现，也稍逊于去年同期。其中，前三甲全口径销售门槛值仅为700亿元去年同期第三名恒大的业绩便已超过了800亿元。

以榜单信息存在更多共性的中国指数研究院数据作为样本，恒大、万科、碧桂园仍然坐稳房企销售前三甲宝座，全口径销售金额分别为875.5亿元、835亿元、765亿元；保利发展以及中海地产紧随其后，于2020年前两月实现的销售金额分别为435亿元、336.8亿元，分列业绩排行榜单第四及第五位。

除了销售额破百亿的房企数量减少外，2020年前两月百强房企的销售规模，较比去年同期也呈现降低态势。

整体来看，多家地产机构统计得出的同比降幅均超两成。据观点指数研究院数据，1到2月百强房企总销售金额9007.2亿元，同比下降25.6%；来自中国指数研究院及克而瑞方面的统计数据则显示，百强房企销售规模降幅分别为20.7%、23.8%。

除了业绩规模，出现降低的还有2020年前两月百强房企销售均值，以及各阵营房企销售门槛。

销售均值方面，中国指数研究院方面指出，百强房企销售额均值达92.3亿元，销售面积均值为69.0万平方米。房企销售额超过百亿的企业达24家，均值为252.3亿元；50到100亿元、30到50亿元、30亿元以下的企业分别为21家、24家、31家，房企销售额百强的门槛为16.5亿元。

以榜单不同排名区间的销售总额来看，今年1到2月前十、第十名至第三十名、第三十至五十名、第五十至第一百名的销售总额分别为4286.6亿元、2213.7亿元、1237.7亿元、1269.2亿元，较去年同区间房企销售总额同比下降16.8%、29.9%、28.6%以及38.4%，其中第五十至第一百名房企销售总额下降幅度最大。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，受疫情影响，房企均在一定程度上面临短期销售业绩下行压力。今年前两月销售数据表现略显“颓势”，基本上符合预期。个别企业如恒大业绩表现相对较好，这得益于积极开展线上首发等模式，尤其是一些折扣力度大的项目，通过各类营销，确实可以带来相对好的市场表。

业内分析称，疫情以来，房地产行业面临多地线下售楼处关停、停工停产、复工延期，叠加原有的三四线返乡置业高峰消失，因而整体销售交易量出现一定幅度减少。不过，采取转战线上营销、择机拿地、积极融资等策略，促进企业销售、储存土地储备、保障资金安全，成为房企现阶段的共性选择。

克而瑞研究中心表示：“乐观预计，如果近期除湖北外疫情基本得到缓解的话，三月上旬疫情较轻的城市将逐步恢复复工，大部分售楼处也会陆续开放。据中国房产信息集团（CRIC）统计，多数城市的项目开盘推迟到了3月中上旬。”

同策研究院首席分析师张宏伟也说，相信随着市场秩序和购房需求的慢慢恢复，房地产市场在二季度便有望恢复正常的销售节奏。那么短期市场供应量将快速回升，一季度积压的购房需求也得以在二季度有序释放，房地产市场或将迎来阶段性的销售窗口期。

不过，克而瑞方面指出，整体来看，受疫情影响房企市场销售压力显现，部分企业的资金链进一步收紧。未来，房企应继续加大营销与融资力度，保障企业现金流安全，平稳度过疫情。