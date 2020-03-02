云南一学校强制师生喝“大锅药”才入学 校方已致歉

云南省临沧市部分地区强制师生服用“大锅药”提升免疫力一事引发热议。对此，临沧市第二中学今日（3月2日）表示，立即停止执行并致歉。

据《新京报》报道，一份2月29日签发的落款为“临沧市第二中学”的文件显示，该校要求开学前全校师生和家长要根据临沧市中医医院开具的处方，购买服用“大锅药”。

文件指出，全校师生和家长需将购买时的药方、服用情况及时报告班主任。不按照要求服用的，需按照要求服用后方能报到入学。该校表示，开学后，学校将统一组织全校师生免费服用大锅药。

临沧市教育体育局今日（2日）发布通知紧急叫停强制服药要求，必须坚持自愿服药原则，不得以是否服用“大锅药”作为春季学期开学报到入学条件。

临沧市教育体育局表示，为做好复学准备，临沧市中医专家组提供了“大锅药”的基础处方，各县（区）教育体育局、市直各学校倡议师生服用“大锅药”，但个别县（区）教育体育局、市直学校执行时，存在要求通过上传购药证明、服药图片、视频等方式强制师生服用“大锅药”的错误，与市应对疫情工作领导小组指挥部要求不一致，给师生家长带来不便，在社会上造成不良影响，在此深表歉意、深刻检讨。

临沧市教育体育局表示，目前，已要求立即停止执行原发通知，并要求必须坚持自愿服用原则，杜绝采取上传购药证明、服药图片、视频等方式强制师生服用“大锅药”，不得以是否服用“大锅药”作为春季学期开学报到入学条件。

临沧市第二中学今日发布通知表示，立即停止执行并致歉。

该校表示，此前通知存在要求拍照上传购买药方、服用情况等方式强制师生服用“大锅药”的错误，现立即停止执行。请各班主任及时通知学生和家长，并向他们转达对原《通知》的错误和造成的不良影响深表歉意，并在此做深刻检讨。

学校称，校长陈声位带领校领导班子成员及相关人员向广大师生和家长表示诚恳道歉。今后工作中，将认真学习领会上级关于疫情防控的相关文件精神，认真贯彻执行好上级的指示和要求，坚决杜绝此类问题的发生，切实为广大师生和家长做好服务。