武汉一方舱医院昨宣布休舱

中国武汉硚口武体方舱医院昨天（3月1日）送走最后一批治愈出院的2019冠状病毒疾病患者，成为当地首家“休舱”的方舱医院。

武汉市从2月3日开始连夜建设三所方舱医院，用于专门收治确诊的冠病轻症患者。

综合《长江日报》、《每日经济新闻网》报道，上述这批康复的冠病患者于昨天下午2时15分出院。他们随后转运到隔离点进行14天隔离。其他院内的患者则将进行转诊处理。转诊完毕后，硚口武体方舱医院将进行“休舱”处理，不再接收患者。该医院共有149名医护人员。

消息一传出后，网民们纷纷表示“令人振奋”，“早日关门大吉”“ 恭喜！希望所有的方舱都关闭！”。

据报道，硚口武体方舱医院由位于硚口区的武汉体育馆改造，并从2月11日晚起开始接收患者。截至3月1日，该医院累计收治病人数330人，累计重症转诊人数32人，累计治愈出院人数232人。

武汉市江汉区方舱医院院长、华中科技大学协和医院党委副书记孙晖说，方舱医院是疫情特殊时期的产物，在人类抗击传染病历史上是没有先例的，并表示实践证明方舱医院的迅速建立和有效运转，对疫情防控起到了非常重要的作用。

浙江国家紧急医学救援队队长、浙江省人民医院副院长何强也说，方舱医院在这次冠病疫情战斗当中起了非常关键的作用。他表示，如果不是有这么多快速建立的方舱医院来收治病人，会有大量轻症和普通型病人没有床位，导致这些患者散布在各个社区，从而加重疫情的扩散，也会增加轻症转重症的比例。

据中国国家卫健委网站消息，截至3月1日24时，中国大陆新增冠状病毒确诊病例锐减至202例，其中196例来自湖北。