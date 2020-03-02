港媒：深圳湾口岸出现漏洞 从湖北返港者部分未及时送至检疫中心

冠病疫情在全球扩散，香港当局早前在2月3日起也关闭与大陆的多个口岸，仅留下香港国际机场、港珠澳大桥和深圳湾三个口岸，控制人流与疫情传播。但港媒今天却指深圳湾口岸出现检疫漏洞，有部分从湖北回港人士没有被及时送到检疫中心，而是在口岸干等数小时后被关卡的香港卫生署官员通知可先行回家，翌日再去检疫中心报道。

据香港01报道，有传染病专科医生及立法会议员批评做法形成漏洞，有机会令病毒在香港继续传播，直言检疫“好儿戏，不负责任！”

报道引述一名在深圳湾口岸工作的职员消息，指近两周有十多名从湖北省返港的港人在晚上11时许才过关，由于口岸在凌晨零时关闭，职员都怀疑他们是否刻意“冲关”，但对方解释自己在深圳被扣留几个小时。

该职员表示，由于自己需要向通关者发出检疫令及登记、核对资料，所有有部分人没有赶上搭上去检疫中心的末班车，而卫生署职员也要求这些从湖北省返港者先行回家，翌日再入住检疫中心。但口岸职员表示，不知这些港人是自行到检疫中心，或当局会另派专车接送他们。

香港工联会屯门社区主任陈文伟也一直协助滞留在湖北省的港人。他表示，近两周有五名港人联络他们，指自己带同家人从湖北省自行坐车到深圳，再经深圳湾口岸返港，当中有人在口岸等候数小时，有极端个案“从早上11时等到隔天凌晨4时，又有人由凌晨2时等到晚上8时，据说要等检疫中心先配对好！”

陈文伟表示，这批港人自愿接受检疫，主动向口岸申报从湖北返港，现时正在鲤鱼门度假村及火炭骏洋村检疫。

香港感染及传染病专科医生曾祈殷直言，从湖北省返港者即使没有病征，也属高危对象，事件反映当局在检疫上有漏洞，政策执行上出现问题，表示政府安排的车辆应该等到所有人再走，认为此事是港府失职。

而本身是医生的公民党立法会议员郭家麒批评政府检疫如同儿戏，并指出如过关者需在口岸等待专车，也应在室外位置设帐篷等候区，防止传染给其他人。