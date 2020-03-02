驻华外国记者协会：中国加大对外国记者的签证威胁

驻华外国记者协会今天（3月2日）针对2019年中国境内的新闻自由发表了一项调查报告称，中国政府正以“史无前例”的力度，把签证当作武器，威胁外国媒体。

据法新社报道，驻华外国记者协会在报告中指出，由于今年已有两名记者收到有效期限仅一个月的签证，因此担心北京准备驱逐更多记者。

该协会还说，目前有至少12名记者收到有效期限少于六个月的签证，这比2018年的人数还多出超过一倍。驻华记者的签证通常为期一年。

这些受影响的记者来自《纽约时报》、《华尔街日报》、英国广播公司、《每日电讯报》、《环球邮报》、《世界报》，以及《产经新闻》和美国之音。

报告并警告：“中国官方以史无前例的力度，把签证当作对抗外国媒体的武器”。

截至今天下午4时，中国外交部并未就此事回应。

此外，报告也发现高达82%的记者过去一年在中国进行报道时，曾受过干扰，骚扰或暴力事件，70%则称由于中国当局采取行动，导致他们的采访被取消；同时，约22%的记者表示在续签时遇到了困难，这人数远比去年的13%多出近一倍。他们多数相信会有这种情况，主要是因为与自己曾写过的报道有关。

美国保守派外交学者米德上个月3日在《华尔街日报》发表题为《中国是真正的“亚洲病夫”》的评论文章，批评中国官方掩盖冠病疫情真相，防疫救援行动迟缓。

中国外交部随后要求《华尔街日报》公开道歉无果后，发言人耿爽上个月19日宣布同日起吊销该报三名驻北京记者的记者证，其中包括一直在疫情中心武汉的记者邓超。

据驻华外国记者协会统计，2013年至今共有九名外国记者被驱逐，或因续签证被拒离开中国。