中国发布16个官方认定新职业

中国今天（2日）公布了官方认定的16个全新职业。

据中新社报道，这些全新职业包括：智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、连锁经营管理师、供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、电气电子产品环保检测员、全媒体运营师、健康照护师、呼吸治疗师、出生缺陷防控咨询师、康复辅助技术咨询师、无人机装调检修工、铁路综合维修工和装配式建筑施工员等。

这是自2015年版《中华人民共和国职业分类大典》颁布以来，官方发布的第二批新职业。为反映职业发展变化，适应经济社会发展需要，中国建立了发布新职业制度。外界普遍认为，新职业的发布，对于引领产业发展、促进就业创业、加强职业教育培训、增强对新职业从业人员的社会认同度等，具有重要意义。

此批16个新职业由中国人力资源和社会保障部与市场监管总局、国家统计局联合发布。此批公布的新职业由人力资源社会保障部组织职业分类专家，严格按照标准和程序从大量新职业征集建议中评估论证，并通过网络媒体等向社会公示，广泛征求相关部门及社会各界意见后确定，主要集中在新兴产业和现代服务业两个领域。

16个新职业具有三方面特点：一是生产制造和建筑领域的技术革新催生出新职业。二是现代服务业的快速发展孕育出新职业。三是健康照护服务的大量需求派生出新职业。