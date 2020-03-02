让武汉释囚进京 北京四责任单位被处罚

联合调查组今天（3月2日）通报武汉女子监狱释囚在武汉、北京两地严防死守疫情情况下离汉抵京的调查结果后，北京市政府同日也通报对北京相关人员及单位的处罚。

据《新京报》报道，北京市纪委市监委党风政风监督室主任肖飒在北京疫情防控新闻发布会上表示，目前已对高速求贤检查站、街道社区、北京疾控中心、相关物业予以处罚。

肖飒表示北京市纪委监委已于2月26日成立调查组，工作重点围绕黄姓当事人如何进京、如何进社区开展调查，核查疫情防控工作全过程是否存在漏洞。

肖飒表示，大广高速求贤检查站辅警在当事人一行进京时，对其进行测温检查，测温显示正常，工作人员并未按要求对进京人员进行再次身份审核。

针对当事人如何进入社区，肖飒表示，新怡家园小区地下车库入口为自动抬杆，只要录入系统的车辆，无需人员测温，车辆即可进入。就此，小区地下车库的不规范测温行为，导致一行人开车进入车库。

此外，肖飒介绍，北京市疾控中心接线人员在回应当事人家人“武汉人是否能来北京”问题时，接线员表示“您只要能从武汉那边上高速，能出武汉，北京这边没有限制进行。”

肖飒表示，求贤检查站在疫情防控检查工作中存在工作疏漏，值班辅警工作不认真，履职不到位，求贤检查站站长、政委负重要领导责任。求贤检查站副站长作为当班领导，并负责处置岗工作，对工作不认真细致，应负主要领导责任。求贤检查站辅警工作不认真，履职不到位，是直接责任人。

因此，北京市公安局党委对大兴分局党委予以通报问责。对求贤检查站副站长予以免职，给予求贤检查站政委记过处分。求贤检查站站长予以诫勉，对辅警按照相关规定予以处分。

北京市也对东城区崇文门外街道办事处，即新怡家园社区，在疫情防控工作中承担属地责任，督促物业公司整改不到位，导致社区防控工作出现漏洞，决定由东城区委对崇文门外街道党工委予以通报问责。给予新怡家园社区党组织书记党内警告处分。

同时，北京市疾控中心办公室主任、北京市疾控中心办公室副主任也被警告处分。北京市疾控中心也被责成加强整改。

对北京新世界物业管理有限公司未能按照四方责任落实单位责任，导致当事人顺利进入小区，决定对北京新世界物业管理有限公司通报曝光，约谈该公司主要负责人，同时由东城区政府依法依规对其进行处罚。