香港老字号“珍宝海鲜舫”曾是影视剧集热门取景地

受当前冠病疫情影响，创业40多年的香港著名餐馆珍宝海鲜舫宣布将于明日（3月3日）起暂停营业，直至另行通知。

综合香港01和《明报》报道，珍宝海鲜舫与相邻的太白海鲜舫，是位于香港岛黄竹坑深湾的一组水上餐厅，也是当地著名地标之一。

运营两艘海鲜舫的珍宝王国2日于官网宣布，指受目前情况影响，将于3月3日起暂停营业，直至另行通知。同时解雇所有员工，有60人受影响。

珍宝海鲜舫长76米、阔22米、高28米（楼高三层），排水量达3300吨，面积达4万5000平方呎，可容纳超过2300名宾客，因此有“世界上最大的海上食府”之称。

海鲜舫是香港的著名景点，由于它位于海中，以传统中国皇宫特色装修，所以成为外国游客必到之地。不少旅游书籍都推介游客到这个景点，品尝海鲜，至今累积游客人次超过3000万。

除了是著名餐馆外，海鲜坊因其中式外观成为许多影视剧集的取景地，其中最著名包括无间道二以及周星驰主演的食神。食神片尾高潮的食神大赛中，周星驰乘坐驳艇前往珍宝海鲜舫，但他嫌船家划得太慢，施展在少林寺学到的轻功一跃上地面，这一幕令观众印象深刻。

但据悉，比赛取景地其实是珍宝海鲜舫旁边的太白海鲜舫。

太白海鲜舫与内部装饰。（互联网）

戏中谷德昭饰演的反派“唐牛”，在入场前观察到当晚出现九星连珠异象，最后用奸计赢得“食神”宝座，但在九星连珠效应下，观音大使现身下令食神归位，如此神化的剧情，在太白海鲜舫的古典装潢与神仙壁画衬托下，似乎相得益彰。不少外地观众受看过《食神》后，慕名而来帮衬珍宝海鲜舫或太白海鲜舫，还有人刻意扮成周星驰电影中的造型坐驳艇。