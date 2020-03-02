热衷站队进圈搞政治攀附 陕西省发改委原副主任贺久长被双开

据中国中央纪委国家监委网站消息，陕西省发改委原副主任贺久长日前因严重违纪违法问题被“双开”，开除党籍和公职，同时也被陕西省纪委监委立案审查调查。

根据通报，贺久长被指违反政治纪律和政治规矩，落实党和国家决策部署不坚决，打折扣、搞变通，通过利益交换捞取政治资本，搞政治攀附，谋取个人职务升迁。

他也被指违反中央八项规定精神，违规出入私人会所；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，在组织要求说明情况时不如实报告，不按要求报告个人去向；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡，将本应由其个人支付的费用由其他单位支付、报销；违反群众纪律，不按规定公开厂务，侵犯群众知情权，损害群众利益；违反工作纪律，违规干预插手项目审批；违反国家法律法规，涉嫌受贿犯罪。

通报批评，贺久长身为党员领导干部，背弃初心使命，丧失立场原则，为谋求个人仕途前程，热衷于站队进圈，通过利益交换搞政治攀附和人身依附，囿于私情私利，亲而不清、亲清不分，在执行国家产业发展政策上打折扣、搞变通，在能源资源领域大肆进行权力寻租和权钱交易，逾越党纪国法底线。其行为已构成严重违纪并涉嫌犯罪，且在党的十八大之后，不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。

公开简历显示，1960年出生的贺久长是陕西蒲城人，仕途一直在陕西省内发展，曾在2009年至2013年间担任陕西省发改委副主任及省能源局局长，过后在陕西延长石油先后担任总经理、董事长等职位，并于2017年至2019年间担任陕西省发改委副书记、副主任（正厅级）。