周三及周四各有两班政府包机到武汉接载港人回港

港媒消息称，周三及周四将各有两班政府包机到武汉接载港人回港。香港入境处昨天（2日）开始，逐一通知获安排乘坐首批包机的湖北港人，提醒他们必须注意的健康资讯。

据星岛日报报道，香港政制及内地事务局局长聂德权在社交网站发文指，所有参与行动的部门，包括政制及内地事务局、入境事务处、保安局、食物及卫生局、卫生署、医院管理局、运输及房屋局、驻武汉办等的同事，以及国泰港龙香港和大陆的代表，一起召开会议，落实整个行动的每一个细节。

聂德权称，市民较关心在接回港人的过程中，如何减低他们交叉感染，或病毒被带回香港的风险。为了管控好风险，政府在整个行动中，制订了严谨的检测和检疫安排。

在登记回港时，卫生署人员已开始为他们评估健康状况，所有有发热或其他征状的人士不获登记。卫生署建议所有乘客，出发前彻底清洁身体和所有衣物，以免把病毒或污染物带回香港。所有乘客在抵达武汉天河国际机场后，会获发口罩、酒精搓手液和保护衣等装备。

由登车出发、进入机场大楼、过关、进入候机大堂，所有乘客要先后至少4次接受体温测试，才可登机；如果乘客有发烧、健康表征不正常、呼吸道病征或其他传染病征状，将不可登机。

乘客必须戴上口罩和穿上保护衣才可登机，航班将有特别座位安排，尽量隔开乘客，乘客不能擅自调动座位。抵港后，卫生署工作人员会为乘客再一次检查体温，并安排他们由机场直接前往指定检疫中心接受14日的检疫。入住检疫中心后，卫生署会为他们进行病毒测试。