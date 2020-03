美国将削减中国驻美官媒雇员人数

美国政府对北京方面上个月驱逐三名《华尔街日报》记者及限制美国新闻工作者的做法作出回应,下令四家中国官方媒体将在美国的中国雇员数量削减约40%。

综合彭博社与美国之音的报道,受影响的中国媒体是新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台和中国日报的发行公司China Daily Distribution Corp,这几家中国机构在美国的中国籍雇员将从目前的总共160人被减少到100人,3月13日生效。

新的限制措施也包括《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司,但因其目前在美国的中国员工只有两人,因此不必减员。

美国官员表示,减员适用于上述机构在美国工作的任何中国公民,无论是记者、管理层还是技术人员。它们仍然可以雇用任意数量的美国人。

上述五家实体上个月被美国务院认定为“中华人民共和国外国使团”。

美国国务卿蓬佩奥在声明中说,这些机构并不是独立新闻媒体,“实际上由中国政府控制”。他在声明中说,“与在中国的外国媒体机构不一样,这些实体不是独立的新闻机构。”

华盛顿还计划在不久的将来对中国记者在美国的停留时间设定限制。

此前的2月19日,北京宣布立即吊销《华尔街日报》三名驻京记者的签证,理由是该报的一篇评论文章诋毁中国抗击新冠病毒疫情的努力。

蓬佩奥说:“我们的目标是对等。就像我们在美中关系其它领域所做的一样,我们寻求建立早就应有的公平竞争场地。我们希望这一行动将促使北京采取更为公平和对等的方式来对待美国和其他驻中国的外国新闻媒体。我们敦促中国政府立即信守其尊重言论自由包括新闻业者言论自由的国际义务。”

中国常驻联合国代表张军当天回应称,美国的措施是不适当的(we do not think it is appropriate)。

他在为中国在3月担任联合国安理会轮值主席的记者会上说:“这(指美国)是一个提倡言论自由的国家,应该充分支持记者的工作。中国和美国之间,我们的确存在差异,但我们不认为美国应该采取措施干预中国记者的工作。”