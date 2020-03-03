中国应对疫情领导小组：当前疫情防控仍处在关键期

中国中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强昨天主持召开领导小组会议，指出当前冠病疫情防控仍处在关键时期，防控工作丝毫不能放松，湖北和武汉作为全中国疫情流行中心，要继续严格落实防控措施。

据路透社报道，中国政府网发布的会议新闻稿指出，当前除湖北外中国疫情总体处于较低水平，出现向好态势，但要进一步控制疫情散发，防止偶发聚集性疫情，社区防控是重要关口和基础。

会议还指出，各地既要根据实际做好农村疫情防控，又要不误农时抓好春管春耕。对人员较为密集、作业空间密闭的，可组织错时下田、错峰作业。对大部分田间作业不能设定不合理限制。“湖北也要在做好防疫同时有序组织开展农业生产。”

会议并称，北京等人口流动性大的城市要压实属地、部门、单位、个人责任，管住通道、社区、口岸，严防疫情输入和扩散。中国其他地区要根据实际调整应急响应级别，并与县域差异化防控结合起来，精准落实复工复产后各项防控措施，减少不必要的人群聚集，有序恢复正常生产生活秩序。

中国国家卫生健康委员会昨天通报，3月1日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增冠病确诊病例202例，新增死亡病例42例（湖北42例），新增疑似病例141例。其中新增确诊数为1月22日以来新低，湖北以外地区新增维持在个位数。

会议还表示，要加力推进快速便捷检测试剂开发、主打药品研发试验、有效疫苗攻关等工作，推进科学精准防控。

会议并部署加强对防控一线社区工作者关心关爱，在疫情防控期间，对一线社区工作者给予适当工作补助。对从事防控工作时发生事故伤害或患病的人员，符合法定情形的应认定为工伤。因履行职责感染或病亡的人员，按规定享受相关待遇。