中国官方发出沙漠蝗虫入侵紧急通知

中国国家林业和草原局昨天（2日）发布紧急通知，指出由于沙漠蝗虫近期已从东非蔓延至印度和巴基斯坦，因此有可能大举入侵毗邻的中国。

据中国国家林业和草原局官网消息，这项紧急通知指出，据联合国粮食及农业组织（FAO）判断，这次始于非洲的沙漠蝗灾，因初期控制不力，可能会延续到2020年6月，届时蝗群规模可能增长至当前的500倍，且经专家研判，如果气候条件适宜，沙漠蝗可从巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者经缅甸侵入云南，或者经哈萨克斯坦侵入新疆的风险。

不过专家认为，尽管沙漠蝗侵入中国境内成灾的风险较低，但一旦侵入，将面临发生规律未知、监测技术缺乏、防控困难等诸多不确定性。

为此，通知要求相关单位须充分认识做好蝗虫防控工作的极端重要性；加强监测监控，及时掌握沙漠蝗的国际国内灾情动态；完善应急预案，构建草原蝗灾防控工作的长效机制；以及强化措施落实，做好防控各项工作。

通知并提到，中国国家林业和草原局已成立草原蝗灾防治指挥部，由该局领导任指挥长。同时，该局也成立了相应的蝗灾防控专家组，并拟于3月份召开全国草原蝗灾趋势会商会，分析研判草原蝗灾的发生风险。

沙漠蝗虫被认为是最具破坏力的迁徙性害虫之一，每天可以随风飞行150公里，存活时间3个月左右。联合国粮食及农业组织近日警告称，埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里境内沙漠蝗虫数量已达到约3600亿只，“非洲之角”的粮食安全面临严重威胁。

