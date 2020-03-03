习近平考察防疫科研工作：攻克重点难点 提供强大科技支撑

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续，中共中央总书记、国家主席习近平昨天（2日）在北京考察疫情防控科研攻关工作时说，打赢疫情防控战还需付出艰苦努力，“越是面对这种情况，越要坚持向科学要答案、要方法”。

据央视网报道，习近平昨天下午先后到军事医学研究院、清华大学医学院考察调研，了解疫苗和抗体研制、创新药物研发进展、新型检测产品等研究和应用进展情况，看望并慰问一线专家和科研人员。

随后，习近平在清华大学医学院主持座谈会，听取科技部关于全国药品和疫苗研发工作，国家卫生健康委关于有效临床应用经验和有效诊疗方案总结推广工作的情况汇报。

习近平指出，当前，打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战还需要付出艰苦努力。“越是面对这种情况，越要坚持向科学要答案、要方法”。

习近平说，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。要把新冠肺炎科研攻关作为一项重大而紧迫任务，综合多学科力量，统一领导、协同推进，在坚持科学性、确保安全性的基础上加快研发进度，尽快攻克疫情防控的重点难点问题，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供强大科技支撑。

习近平强调，重大传染病和生物安全风险是事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战。要把生物安全作为国家总体安全的重要组成部分，坚持平时和战时结合、预防和应急结合、科研和救治防控结合，加强疫病防控和公共卫生科研攻关体系和能力建设。要统筹各方面科研力量，提高体系化对抗能力和水平。要加强战略谋划和前瞻布局，完善疫情防控预警预测机制，及时有效捕获信息，及时采取应对举措。要研究建立疫情蔓延进入紧急状态后的科研攻关等方面指挥、行动、保障体系，平时准备好应急行动指南，紧急情况下迅速启动。

他还指出，生命安全和生物安全领域的重大科技成果也是国之重器，疫病防控和公共卫生应急体系是国家战略体系的重要组成部分。要完善关键核心技术攻关的新型举国体制，加快推进人口健康、生物安全等领域科研力量布局，整合生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的国家重点科研体系，布局一批国家临床医学研究中心，加大卫生健康领域科技投入，加强生命科学领域的基础研究和医疗健康关键核心技术突破，加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力。要加快补齐我国高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关，突破技术装备瓶颈，实现高端医疗装备自主可控。

谈到疫苗时，习近平说，疫苗作为用于健康人的特殊产品，对疫情防控至关重要，对安全性的要求也是第一位的。要加快推进已有的多种技术路线疫苗研发，同时密切跟踪海外研发进展，加强合作，争取早日推动疫苗的临床试验和上市使用。要推进疫苗研发和产业化链条有机衔接，加快建立以企业为主体、产学研相结合的疫苗研发和产业化体系，建立国家疫苗储备制度，为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。

丁薛祥、刘鹤、许其亮、张又侠、蔡奇、肖捷和科技部、国家卫生健康委负责人出席有关活动。