大华银行预测中国全年GDP将下调至5.3%

新加坡大华银行周一（3月2日）发表报告称，中国上周六发表的2月份官方PMI及昨天发布的财新制造业PMI数据显示，首季度国内生产总值（GDP）增长将会较此前预估的弱得多，并将中国今年全年GDP增长预测下调0.4个百分点至5.3%

据路透社报道，该行预测首季中国大陆GDP按年增长只有2.9%，意味着GDP按季（经季节性调整）将出现收缩。第二、三、四季GDP增长预测则分别为5.3%、6.5%及6.1%。

受2019冠状病毒疫情影响，中国2月官方制造业和非制造业采购经理人指数（PMI）均创历史新低，分别为35.7及29.6，而财新2月制造业PMI则大幅降至40.3，创2004年4月本项调查开启以来最低纪录，远逊市场预期。

报告称，中国大陆PMI数据较此前预期更为疲弱，特别是当地工厂需要更长时间使其产能回复到疫情爆发前的水平。中国国家统计局指，截至2月25日，全国采购经理调查企业中，大中型企业复工率为78.9%，其中大中型制造业企业达到85.6%。

报告也指，企业受到产能的限制，无法完全弥补停工造成的产量损失，这会影响力到首季之后的复苏情况。此外，疫情在中国以外的地区扩散，也可能打击全球需求以及中国旅游业和私人消费需求的复苏。