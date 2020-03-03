马云捐赠100万只口罩支援日本

随着冠病疫情在日本扩散，阿里巴巴创办人马云旗下的马云公益基金会昨天在微博公布，将向日本捐赠100万只口罩，并希望这批口罩能缓解当地的需求。

据马云公益基金会官方微博消息，这100万只口罩送达日本后，将由日本执政党自民党干事长二阶俊博转交相关部门。

马云在其微博透露，过去一个月从海外筹集防护物资到中国时，得到了很多国家、很多朋友的无私帮助，尤其在最急缺物资的时候，二阶俊博和很多日本朋友筹集了一批防护服马上送到中国防疫一线，“感动，感谢，感恩！”

中国上个月的疫情严峻导致医疗物资严重短缺，二阶俊博为中国筹措了12.5万套防护服。马云随后将这批防护服送往中国二十多家急需医疗物资的一线医院。

马云并表示，现在局面发生了变化，日本不仅面临严峻疫情，也缺乏防疫物资。对此，他决定向日本捐赠100万只口罩。“这一切我们刚刚经历过，所以我们知道最应该做什么！”截至3月2日早上10时，日本共确诊冠病病例962例。

马云还说，虽然这次困难也许比想象的要艰巨很多，但是也教会了我们很多东西。“什么应该放弃，什么值得珍重，什么值得永远铭记......青山一道，同担风雨，相信一切都会尽快好起来！”

日本政府在中国疫情1月底急剧恶化后，宣示愿与中国共同抗击疫情，向中国提供全方位支持帮助。从国家领导人和执政党，到地方政府和民间组织个人，都对中国各地输送捐款和防护物资，还以各种形式为中国精神打气，展现热情的“日中亲善”。

自民党早前更破天荒宣布，将先从每名自民党国会议员3月经费中扣除5000日元（63新元）捐助中国抗疫。有中国官媒背景的微信公号“牛弹琴”则撰文赞许，“日本人不按常理出牌，这次来了个大创新”，具体的捐款额不多，但礼轻情意重，“让中国怎么还礼？”