辽宁丹东：2月12日后境外进入人员须进行核酸检测

中国辽宁省丹东市政府官网2日发布《关于境外入丹人员疫情防控有关事宜的补充通告（以下简称《补充通告》），要求2月12日以后境外入丹人员需进行核酸检测，2月28日以后境外进入的人员原则上统一集中隔离，并进行核酸检测。

据界面新闻报道，《补充通告》称，近期，全球新冠肺炎疫情蔓延，日韩等周边国家形势严峻，按照国家和省有关疫情防控工作部署，根据丹东境外疫情防控总体工作情况，结合《关于境外入丹人员疫情防控有关事宜的通告》（丹新疫防指办[2020]89号）相关要求，经市疫情防控指挥部同意，现就境外入丹人员疫情防控有关事宜补充如下：

一、对2月12日以后境外入丹人员，全部开展新冠肺炎核酸检测。请相关人员持有效证明到属地政府卫生健康部门进行采样检测。

二、对2月28日以后境外入丹人员，原则上统一组织到各属地政府定点宾馆集中隔离，并进行核酸检测。对核酸采样结果呈阴性的外籍人员，有符合隔离条件居所的，可选择居家隔离；没有隔离条件的可集中隔离。

而在此之前，2月27日发布的《关于境外入丹人员疫情防控有关事宜的通告》（以下简称《通告》）中，提出了根据境外入丹人员身体状况和申报信息情况进行分类管理的要求。《通告》要求2月12日后从境外入丹人员由属地或工作单位负责继续做好隔离观察，未提及须做核酸检测。

丹东是中国与朝鲜相邻的口岸城市。