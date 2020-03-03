中国外管局副局长：今年中国国际收支和外汇市场运行仍将平稳有序

中国国家外汇管理局副局长陆磊表示，今年中国国际收支和外汇市场运行仍将平稳有序，经济基本面、政策基本面以及市场基本面将继续发挥稳定外汇市场和国际收支的主导作用。

据路透社报道，陆磊在杂志《中国金融》上说，据初步统计，今年以来，中国银行结售汇、非银行部门涉外收支均呈现顺差，企业、个人等市场主体行为理性有序，外汇市场运行保持稳定，外汇供求基本平衡。

陆磊称：“一段时间以来的外汇市场发展态势证明，人民币汇率弹性较强、双向波动的特征没有改变，汇率预期持续保持稳定，外汇市场和国际收支平稳运行的基础依然稳固。”

陆磊表示，今年中国国际收支和外汇市场仍将平稳有序。一方面，中国经常帐户保持基本平衡具备较为充分的条件：中国制造业将保持较强的国际竞争力，为货物贸易发展和经常帐户稳定提供有力支撑。

他说：“服务贸易逆差趋势性回稳甚至收窄；对外投资结构持续优化将使投资收益逆差得到改善，总体上均有利于经常帐户保持小幅顺差。”

另一方面，中国债券和股票市场国际化程度将进一步提升，境外资本进入中国仍具有较大的增长空间。

陆磊并指出，经济基本面、政策基本面以及市场基本面将继续发挥稳定外汇市场和国际收支的主导作用。从经济基本面看，中国经济长期向好的基本趋势不会改变。宏观政策逆周期调节的空间相对较大，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，将为经济平稳运行提供有效支撑。新冠肺炎疫情对中国经济的影响是短暂、有限的。

从制度条件看，稳步扩大高水平开放尤其是金融市场双向开放潜力仍大。2020年全面实施新的《外商投资法》，正式实施新的《证券法》，金融领域对外开放也将进一步加快。外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架逐步完善，操作实践经验也更加成熟。

从市场环境看，当前人民币汇率更加灵活，外汇市场主体更趋理性，外汇市场自发调节能力将进一步提升，市场成熟度也会继续提升。另外从外部环境看，中美第一阶段经贸协议有效落实，将有利于增强双边贸易往来，增强全球市场信心，为正常的贸易、投融资活动创造良好环境。

陆磊并称，外管局将加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架；做好金融外汇支持新冠肺炎疫情防控工作；积极防范外部冲击风险，维护国家经济金融安全。