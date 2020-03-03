中国多条热门航线出现白菜价机票

受2019冠状病毒疫情影响，中国多条热门航线3月的机票出现低至两位数或低于1折的“白菜价”，有专家指这种现象反映出市场已开始复苏，但也可能导致航空公司面对现金流上的问题。

据澎湃新闻报道，第三方售票平台去哪儿网数据显示，3月2日至3月15日，上海至重庆单程机票最低价格均在百元（人民币，下同，约20新元）以下。其中3月2日至3月10日最低价格在60元上下，折扣低至0.3折，最高票价也打5.5折。

上海至成都单程机票最低价格也类似，3月2日至3月28日，上海至成都单程机票最低价格也在百元以下。其中，3月3日至3月10日最低价格在69元，折扣低至0.3折，最高票价也打5.5折。

同时，热门旅游航线的机票将价格也保持在低位。携程数据显示，3月2日至3月15日，上海至三亚单程机票最低价格为79元，折扣为0.4折，其中3月2日至3月9日最高票价折扣也仅为1折至1.5折，直至3月10日后出现最高票价折扣上升至4.2折。

经典商务航线的机票价格也没能逃过“白菜价”，携程数据显示，3月2日至3月12日，上海至北京航线单程最低价在230元至240元之间，折扣低至1.5折，最高票价折扣也有5.3折；3月13日至3月28日，该航线最低票价仅上升至300元左右。可资对比的是，此前京沪航线可谓是国内的“黄金航线”，由于旅客多为商务旅客，商务出行需求旺盛，票价一直居高不下，全价票是常有现象。

民航业内专家林智杰分析指，之前在隔离的时候票价对出行刺激有限，票再便宜大家也不出门。不过，目前春运返程的客流已经逐步启动，特别是中国政府号召尽快复工，随着逐步复工复产，利用票价可以引导旅客出行，所以这个是市场复苏的一个表现。

航班数据服务公司飞常准数据显示，截至前天早上10时，全国计划航班1.69万架次，预计执行航班8393架次，取消8514架次。

2月29日，全国累计取消航班8531架次，累计执行航班4667架次，较前一日减少3.48%；飞机利用率每天2.73小时，较前一日降低3.87%；近一周国内航空公司客座率保持在60%左右。

飞常准方面分析表示，对比当前每日起降架次，与历史上民航局公布的机场起降架次进行对比，2月29日大陆机场累计起降10714架次，约等于2007年水平（日均10796架次），若想恢复到最近一年的最高峰，当前起降架次还得再做3.49倍。

除此之外，林智杰也指出，目前客流单向性比较明显，比如大城市出来的人少，上海至成都只要80元左右，但客源地去大城市上班的客流还是有的，成都到上海有五六折的机票，大概八九百块钱，所以这和单向性的客流有关系。

他也分析说，不同的航空公司有不同的策略，大型航空公司票价还是比较高，中型、小型的公司票价则比较便宜，这也可能跟航司的现金流有一定的关系。不过，林智杰说，执行率较低、票价较低也会带来现金流的问题。

针对航空公司现下如何解决现金流难题，阿里云合作伙伴千方科技旗下远航通首席執行長孟涛指出，这个问题是行业目前最大的难题。本身民航行业正常情况下的现金流是比较好的，但疫情发生之后，各家航空公司都承担了相关的社会责任，履行了无手续费的退票保障。但是，这对航空公司的现金压力是巨大的。

在这种情况下航空公司节约成本成为了共识。“我们了解到的情况是，除了飞机运营必须保障的成本支出之外，（航空公司）其他的成本和费用开支都严格控制。另外，停掉部分航线，取消大量航班，以减少资金的开支。同时还有人员的轮休等，这些都是一些必要的措施。”孟涛表示。

孟涛认为，目前航空公司在现金流方面的压力确实很大，且压力很难在短时间内缓解，需要多维度、各个层面的政策支持。“我们判断这次疫情可能会导致一部分航空公司由于经营遇到巨大的挑战，面临重组的压力，这样的情况难免会发生。当然，这也是整个市场的一次被动优化，促进民航业商业模型的创新升级。”

目前，中国航空公司70%以上的航班运行风控控制系统都是由远航通提供，该公司和中国95%的航空公司有密切合作。