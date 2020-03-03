林郑：533名滞湖北港人将乘首批包机回港

香港特首林郑月娥今天（3日）在行政会议前表示，明天和后天会派出四班包机，接载滞留湖北港人返港，将会由政制及内地事务局局长聂德权及入境处处长曾国卫率领，她强调行动期间需要全程保障公共卫生。

综合《明报》与《星岛日报》报道，林郑月娥指出，首批将会接载533人返港，包括440名滞留武汉的港人，及在其他湖北城市有特殊需要尽快返港的93名港人。因应公共卫生需要，滞留港人返港后将会送往检疫中心检疫14日。

香港食物及卫生局局长陈肇始表示，当局将派出最少17名医护人员前往武汉，协助滞留当地的港人返港。

陈肇始于行政会议前表示，四班政府专机当中，每班机最少会有两名医生及两名护士随机；由于返港人士中包括多名孕妇，随团也会有妇产科医生和护士。飞机的座位将有特别安排，他们也会穿上保护衣。

陈肇始表示，过去几日卫生署人员已经与准备回港人士进行健康评估，重申返港人士于当地小区、进入机场前、上机前以及下机后，都会量体温及了解身体状况，有病征的将不能登机。有关人士抵港后，如果有征状，将会于机场由救护车直接送院隔离或检查，不会到骏洋村接受14天检疫。

陈肇始说，至于到骏洋村检疫的人士与他们的行李都要消毒，之后亦也会接受病毒测试。

另一方面，林郑还说，港府希望帮助社会有需要人士，她已亲自向公益金执委会主席王冬胜表示，协助未有接受政府资助的机构，较薪金放在库房更有效率，没有考虑薪酬机制及士气的影响，当情况转差时会适时回应。

港府早前宣布，为展示管治团队与市民同心抗疫、共渡时艰，林郑和所有政治任命官员（包括各司局长、行政长官办公室主任、各副局长及政治助理）会将一个月的薪酬全数捐予香港公益金作慈善用途。各行政会议非官守议员也一致同意会将一个月酬金捐予慈善团体。