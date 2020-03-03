韩日疫情或使中国制造业面临二次“感染”风险

冠病疫情导致中国2月制造业活动创有记录以来新低，而随着疫情在韩国和日本的蔓延，这可能意味着中国工厂会遭受第二波冲击。

据路透社报道，韩国和日本确诊病例日益增多，促使当地一些制造商部分暂停运营，有可能降低对中国已复工工厂的零部件供应。

中国新增确诊病例已大幅下降，当局已放宽一些旅行限制，并使一些企业得以复工。但从韩日的进口在中国制造业经济中发挥关键作用，特别是电子产品的生产和组装。

研究公司龙洲经讯技术分析师Dan Wang称：“少数零部件的缺失可能会中断整个生产过程，所以如果日韩企业无法供应商品，则会令富士康等组装商的境况雪上加霜。”

分析师表示，如果韩国与日本疫情恶化，即使中国工厂勉力复工，也可能再度受到打击。

中国占韩国总出口的四分之一，去年从韩国进口了640亿美元半导体产品以及数以十亿美元计的液晶显示器（LCD）和手机配件。

中信证券的分析师在一份报告中表示：“如果疫情进一步升级，由于日本和韩国是中国的重要贸易伙伴，那么工厂关闭、物流中断和出口减少将直接冲击我们上游、中游和下游企业的供应，”

韩国主要出口商现代汽车(005380.KS)和三星电子(005930.KS)关闭部分生产线，此前有员工病毒检测呈阳性；另外LG显示器(034220.KS)关闭一个显示模块工厂以进行消毒，直至周二。

Dan Wang说：“中国的情况似乎正在改善，日本和韩国的情况正在恶化，中国企业遭受了更大的痛苦。”“中国境内的生产活动在供应链中占很大一部分，中国面临的挑战更大。”

韩国食品包装设备制造商Eulsung Auto Pack执行长Oh Pil-jae对路透说，自2月中旬中国春节假期结束以来，该公司一直无法让其苏州厂完全复工。该公司从苏州进口零部件，在韩国组装成自动化包装设备后出口至大约10个国家。苏州厂有50名工人，目前一直是由约三分之一的工人轮班工作。

他说，由于医疗用品供应被挪往医院导致口罩短缺，公司无法按照当局规定，每日向每名工人提供两个口罩。“其他工人则因厂内有韩国人的关系而不回来工作，”他表示，由于北亚感染病例增加，所以部分员工出现反韩情绪。

据悉，公司考虑把苏州厂永久迁回韩国，但这么做将花费巨大，而且要八个多月才能完成。