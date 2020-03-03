中国C919大型客机105架机昨复工

中国C919大型客机105架机昨天（2日）在位于江西省南昌市高新区的瑶湖机场湿地跑道展开滑行试验，正式拉开了C919在瑶湖机场跑道上试验的序幕。

据中新社报道，为全力保障C919大型客机试验试飞任务，首批C919大型客机外场实验队队员近期通过隔离、体温检测后，已从外地抵达南昌基地正式复工。

南昌航空城管理委员会副主任阎慧说，针对当前冠病疫情防控和节后复工复产等各类风险叠加的特点和形势，他们强化了防疫指导和后勤服务，并为企业有序规范复工复产提供支持。

C919大型客机是中国大飞机重大专项重点型号之一，是中国按照与国际接轨的适航标准自主研制的150座级单通道干线飞机。去年12月，C919大型客机105架机从上海浦东机场起飞降落南昌瑶湖机场，顺利完成该机首次空中远距离转场飞行。

不过，路透社1月引述消息人士披露，C919大型客机的研发进度慢于预期，而且比原计划落后至少五年，因为它目前面临的技术问题严重限制了试飞。

一名熟悉问题的消息人士称，由于技术和结构性问题，C919大型客机生产商中国商飞，在中国监管机构最终批准所需的4200小时空中测试方面只完成了不足20%，而该公司的管理人士于2018年曾预计在2021年之后将开始批量生产C919。

“事情并非总是按计划进行，但我希望中国商飞会放慢脚步，并尽量不要着急，否则以后会有更多问题。”

报道称，一些分析人士认为，如果C919大型客机不能立即在国际市场上展开竞争，中国可能也不会完全失望，因为中国政府可以让自己的航空公司购买这款飞机。

