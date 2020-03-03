疑钞票有冠病用炉烤 中信银行“抢救”火烧币

因为怀疑人民币上可能沾染冠状病毒，无锡江阴市的李阿姨居然把三千多元现金放进微波炉中加热消毒。日前，在中信银行南京分行辖内无锡江阴支行员工的细心鉴别处理下，这笔被烤的面目全非的“火烧币”得到全额兑换。

据新浪财经报道，2月中下旬，李阿姨因担心钞票上留有病毒，就把钱放到微波炉里消毒。还不到一分钟，微波炉就飘出了焦糊味。李阿姨慌忙取出现金，但为时已晚，纸币大部分碳化至黑色，再想花出去是不可能了。

李阿姨心痛不已，急忙跑到附近的银行网点咨询，有的网点还没开门，有的需李阿姨出示火烧的证明材料。在进入中信银行江阴支行之前，李阿姨已几乎绝望。知晓事情的经过后，江阴支行会计经理表示，将严格遵照人民银行相关操作流程和现金规定，最大程度为李阿姨避免损失。

这次的甄别和兑换十分困难。由于“火烧币”这种残损币比较特殊，碳化部分较多，无法通过仪器辨别，柜员因此只能凭借手工清分数量和鉴定真伪，操作难度较大。而且，“火烧币”在清点过程中手轻轻一碰就往下掉渣，为了防止二次破损，只能徒手小心翼翼地一张张揭开、摊平，再将纸币粘在同等大小的白纸上。整整一下午认真耐心地鉴别、清点、确认、兑换，全额为李阿姨兑换了3125元（人民币，623新元）崭新的人民币。

中信银行南京分行相关负责人介绍，在当前疫情防控的敏感时期，从金融机构出来的，都是“干净钱”。中信银行南京分行按照央行要求对疫情防控重点地区回笼的现金采取紫外线或高温消毒，通常存放14天以上再投放市场；对非疫情重点地区现金消毒后要求存放7天以上再投放。