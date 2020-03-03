品牌图案遭质疑 余文乐称自己不是港独

香港知名艺人余文乐这两天都登上微博热搜，原因是其服装品牌“MADNESS”的一款服装上的图案被发现疑似是香港反修例运动中抗争者所喊口号的手势，从而再次掀起网民对其支持“港独”的质疑声浪。

去年8月香港反修例风波期间，有网民曝出余文乐其下员工曾发表“港独”言论，余文乐因此被质疑支持“港独”。余文乐随后透过工作室发声明称，自己从未支持“港独”，也未曾发表任何言论或进行任何行为支持与“港独”相关的任何活动，强调自己是中国人。

综合环球网、网媒“香港01”等报道，MADNESS于昨天中午在微博发布了该品牌服装的图片。然而，有网民发现其中一款卫衣上的图案疑似与香港反修例运动中经常出现的“五大诉求，缺一不可”手势相似。目前该条帖文在MADNESS微博上已不见。

对此，许多网民质疑余文乐是在借此暗撑香港反修例运动，还有人将此与余文乐早前被质疑支持“港独”事件相联系。“他本来不就是港独吗”“余文乐真的是，这种擦边球不是一次两次了，永远都是模棱两可的态度！”

由于上述事件在微博上引起许多讨论，MADNESS很快便发了官方声明辟谣：“有网民对MADNESS旗下其中一件产品之图案寓意作出恶意抹黑......当中被误解及恶意抹黑之图案设计出自美国著名插画师之手笔，概念单纯代表着余文乐“No.6/6六叔”之称号，并没有其他意思。”

余文乐之后也在微博发文回应此事。他说：“今天发生了一件事情，让大家又再怀疑我是‘港独’！香港回归中国是事实。”他并解释称，该卫衣设计早在2019年三月份完成。香港反修例风波一般被大众认为始于2019年6月。

余文乐还表示：“我作为品牌老板，我和我团队必须表示歉意，在整个过程中没有充分处理好；对于我们的疏忽而引起的误会，我表示真诚抱歉。并将会把这个设计东西全面下架。避免再发生类情况。最后我只想大家这段艰难时刻好好保护家人保护自己让所有人回复正常生活。”

对于余文乐的回应，有网民表示支持，“清者自清，事件和行动会证明”。但也有网民质疑：“一次失误可以理解，几次失误怎么说？”“这是原则问题。不知道说啥，还是要多管理吧。事关国家的绝对不能含糊！”

截至今天中午12时，余文乐道歉的话题在微博上已达到5亿阅读次，掀起超过3.5万人讨论。