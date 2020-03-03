美参议员：无论承认与否 美中已进入新冷战

美国共和党联邦参议员斯科特近期表示，中共并不想加入国际社会，而是想要统治国际社会，“无论我们是否愿意承认这一点，结果都是美中已是新冷战状态。”

据美国之音报道，斯科特于当地时间2月28日在华盛顿智库哈德逊研究所作出了上述表示。他说，自美国总统尼克松在1972年访问中国后，美国一直奉行合作与融合的政策，但结果只是“强化了一个坚决的对手”，并强调：“请记住它是共产中国，我们不能忘记这一点。”

“今天的威胁不是核毁灭，而是一场以科技、不实信息和政治说教为作战手段的冷战。”

斯科特也表示，中国在全球以国家扶持的华为等“国家龙头企业”科技公司，将触角扩大延伸。“在我们美国，我们一直以来面对的是中国渗透到美国研究机构的例子，目的是要窃取敏感的研究项目.....中共的目标就是要控制尽可能多的地区乃至世界，我们必须清楚地看到这一点。”

他并呼吁，美国必须调整目前全球态势和国家安全机构，以应对来自中国的挑战。“我们对全球和平、民主和人权的承诺必须搭配一套全球战略，才能应对共产中国日益增长的威胁。”

斯科特说，在当今党派政争激烈的美国，共和与民主两党在对待中国共产党的问题上却有着广泛共识。

据报道，在香港去年6月爆发抗议活动后，斯科特是首位到香港进行访问的美国国会参议员。

今年67岁的斯科特曾在2011年至2019年期间担任佛罗里达州州长，并在2018年美国国会中期选举中击败民主党对手，成功转战成为联邦参议员。