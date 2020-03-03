受疫情影响 中国3月份近8000场演出取消

受2019冠状病毒影响，原被中国业内人士认为是演出“大年”的2020年，头两个月的许多演出已相继取消，3月份更有近8000场演出取消，导致票房损失超过10亿元人民币（约2亿新元）

中国演出行业协会官方微信号昨天（2日）发布，2月上旬已有艺术机构相继发出演出取消和延期的通知。例如，上海大剧院自2月10日起，陆续发布两轮演出取消公告，当中涉及3月份的29场演出，内容涵盖音乐会、舞剧、话剧和音乐剧。

上海东方艺术中心在2月19日决定取消3月所有演出及文化活动，共计27场；上海交响乐团随后也在2月21日发布了取消3月所有演出的公告。

此外，大型演唱会项目的变动通告在近期也不断涌现。例如从2月到5月，香港流行天王刘德华的巡回演唱会已取消了15场，延期九场；作为“中日文化体育交流推进年”亲善大使的日本国民组合ARASHI“岚”也宣布原定于4月举行的北京鸟巢演唱会取消。台湾歌手蔡依林2月在深圳和上海，3月在宁波、南京、成都、武汉以及4月在天津的演唱会均延期。

业内人士一般认为2020年将是演出“大年”，主要是因为早在2019年底，许多演出单位已争抢2020年初的场地，譬如北京的天桥艺术中心、北京凯迪拉克中心，上海的梅赛德斯奔驰文化中心等场地都已经预定不上。

一位业内人士透露，这情况在往年是很少见的现象。“原本2020年春节就比较早，演出全年开局也相应提前，2月的场地使用时间较往年增加了不少，即便这样还是出现订不上场地的状况......种种迹象足可预见2020年的火热开局。”

据不完全统计，中国20余省市近8000场次演出在3月份已被取消或延期，导致票房损失超过10亿元人民币。不过，许多优质演艺项目的强大票房号召力并未因变动而消散。据大麦网最新数据显示，在中国超过800余场被延期的演出中，平均66%的粉丝没有退票而是选择了保留订单，对于一线艺人演唱会订单保留率为75%。