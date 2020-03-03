云南沧教体局：大锅药不能预防冠病

云南临沧“强制师生服用大锅药方可入学”事件引起热议。今日（3月3日）上午，临沧市教体局表示，去年11月就曾统筹、组织服用大锅药，但一直基于自愿原则；大锅药并不能预防冠状病毒，推出目的是提高师生免疫力。此外，已对“强制”做法在内部进行批评和诫勉谈话。

据《新京报》报道，临沧市临翔区教体局曾于2月29日下发通知，要求区直属学校及幼儿园的学生家长，自行购药并上传喝药照片。当地部分药店出现抢购潮。今日上午，临沧市教体局回应新京报称，服药一事基于自愿原则；争议做法，系个别教体局、市直学校开展，目前“暂不执行原通知”，开学时间已延期。

此次强制服用大锅药的指导医院为临沧市中医院。今日上午，临沧市教体局相关负责人表示，该大锅药并不防冠状病毒，其实只能起到提高免疫力的作用。之所以推行大锅药，是因为目前云南地区存在季节性流感，“我们是卡着这个节点，以提高师生免疫力推行的”。

该名负责人坦言，大锅药是不能起到预防冠病的作用，只能说适当提高学生免疫力。他补充道，此前也在学校中推行过大锅药，“最近一次是2019年11月，也统筹安排过。”

针对个别教体局、市直学校“强制”的做法，该名负责人表示，“这是很明显的不当行为，此前服用都是基于自愿原则，自愿服用、自愿购买”。

上诉负责人表示，临沧市教体局已在内部进行批评和诫勉谈话，“经紧急纠正错误做法后，我们对上级进行了解释，也对下级进行了相应处理。”该名负责人表示，暂时不方便透露具体的处罚结果。

目前，临沧市各高校、中小学及幼儿园均未开学。该名负责人表示，具体开学时间，需视省教育厅确定后，才能按照相关文件进行。