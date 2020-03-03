腾讯今全员复工 每周每人发十只口罩

中国科技巨头腾讯的员工自2月26日起陆续错峰返回公司复工。今天（3月2日）起则开启全员复工模式。为了保证安全复工，腾讯在各个环节都做了充分准备，包括提前申报健康信息获取“通行证”，每周为每位员工提供10个口罩，专人专车送饭上门等。

据《深圳商报》报道，今日开始，除未解除隔离的，符合“绿码”要求的所有腾讯员工都要回到公司办公。

所谓“绿码”，是腾讯员工回“厂”复工的通行证，电子通行证根据员工填写的健康申报信息自动生成。通过会显示绿色的“通行码”，提示“今日可以前往公司”，而未通过则显示红色。

腾讯班车和穿梭巴士从26日起正式开通运营，员工在乘坐公司班车以及进入公司大厦时，均需出示“绿码”确认资格。

另外，想要复工，腾讯员工还要有三个“通关道具”，包括：完成14天居家隔离、完成“新冠病毒”学习必修课、没有感冒发热症状。

腾讯在中国全国各地的办公大楼严阵以待，在大厦门口，有红外热成像测温仪，若体温超过37.3℃，则无法进入。

进入办公楼，地上已设置好定距图示，排队1米为距。电梯也多了以前没有的装备。地上用胶带标记出“九宫格”，让员工在搭地梯时保持一定距离。

有员工笑称，“以前乘电梯是‘下饺子’，特殊时期变成了‘打火锅’。”电梯旁还准备了纸巾用于清洁。电梯每小时消一次毒，每次任务完成保洁人员都会登记打卡。

往年春节后回公司复工，深圳总部的员工会“刷”楼“逗利是”，而今年的“开工利是”变成了口罩。每个员工每周可扫码领到10个口罩。为此腾讯行政物业提前连夜分装了数万只口罩，保证供应。

腾讯公司要求，到达办公楼层后第一时间洗手消毒，在座位上办公也要佩戴口罩，同事间谈话时保持一米以上的距离。

目前，腾讯已暂停了外来人员到访，公司的访客预约系统、展厅接待暂时关闭，外部会议也都选择线上进行。

为了降低病毒传播风险，未来一段时间内停止餐厅堂食，以早餐沿途派发，午/晚餐盒饭形式配餐，专人专车送饭上门。腾讯员工称，“继躺在床上为国家做贡献之后，现在终于又实现了‘饭来张口’的人生理想”。

如果点外卖，大楼外准备了专门的领取点。快递到了，也要排队进“鹅厂”，消毒之后放一晚再领取。

腾讯表示，保证复工秩序，每个腾讯人都在全力以赴，而重新回归正常的生活，才是可以“重启”2020的方式。