中国工作组考察巴基斯坦蝗灾区：情况比预想还严重

正在沙漠蝗虫入侵重灾区巴基斯坦考察的中国专家组称，该国的蝗灾情况比预想得要严重。

肆虐东非和南亚多国的沙漠蝗虫灾害已持续数月，其影响仍在继续扩大。在巴基斯坦，入侵的沙漠蝗虫已经对该国多个省份的农业生产造成严重破坏。

据中国央视新闻客户端发布，在巴基斯坦考察灾情的中国国家林业和草原局草原管理司生态修复处处长王卓然说，从目测情况看，沙漠蝗虫的密度还是比较大。此外，他也表示巴基斯坦政府曾带领中国蝗灾防治工作组，前往被沙漠蝗虫侵入的农地视察损失情况。

同行的中国山东省植保总站副站长王同伟则说，此次灾害中的沙漠蝗虫与中国境内常见的东亚飞蝗相比，不但个体较大，攻击性也较强。“我感觉它要比东亚飞蝗要凶猛些，昨天它还咬我。”

巴基斯坦卡拉奇食品安全部植保中心主任塔拉奇表示，目前是蝗虫的交配繁殖阶段，如果让蝗虫顺利完成繁殖，成长起来的下一代幼虫将带来更大灾害。“实际上，在此阶段迁徙的成虫并不会造成太大的伤害，但是当虫卵孵化并形成幼虫时，由于它们无法飞行，它们将留在这些农作物附近，啃食这些农作物，它们将在几天内就吃光一片地。”

中国国家林业和草原局昨天（2日）发布紧急通知，指出由于沙漠蝗虫近期已从东非蔓延至印度和巴基斯坦，因此有可能大举入侵毗邻的中国。

据中国国家林业和草原局官网消息，这项紧急通知指出，据联合国粮食及农业组织（FAO）判断，这次始于非洲的沙漠蝗灾，因初期控制不力，可能会延续到2020年6月，届时蝗群规模可能增长至当前的500倍，且经专家研判，如果气候条件适宜，沙漠蝗可从巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者经缅甸侵入云南，或者经哈萨克斯坦侵入新疆的风险。

通知引述专家认为，尽管沙漠蝗侵入中国境内成灾的风险较低，但一旦侵入，将面临发生规律未知、监测技术缺乏、防控困难等诸多不确定性。

沙漠蝗虫被认为是最具破坏力的迁徙性害虫之一，每天可以随风飞行150公里，存活时间3个月左右。联合国粮食及农业组织早前警告称，埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里境内沙漠蝗虫数量已达到约3600亿只。