投行：中国受疫情影响行业复工率月中料升至72%

国际投资银行野村发表报告推测，中国大陆受疫情影响行业的复工比率在3月中可回升至72%，但复工潮恐导致第二波的疫情爆发，令该预测有下调的风险。

据路透社报道，按野村编制的大陆复工比率数据推测，截至3月1日，狭义商业复工比率只有44%。这项推测涵盖受2019冠状病毒疫情广泛影响的行业，这些行业占大陆国内生产总值（GDP）的65%。

野村报告称，截至3月1日，狭义复工比率按周上升6.3个百分点，虽然该比例每周持续上升，但速度令人失望，过去一周平均每日增速只由前一周的0.6个百分点提高至0.9个百分点。

该行以过去两周复工率的平均每日上升速度推算，认为未来两周的升速将会加快，本周及下周分别达1.5及2.5个百分点。以此推算，本月中狭义复工比率可进一步回升至72%。

该行也推测，截至3月1日，涵盖所有经济组成部分，包括政府、教育和医疗保健等的广义复工比率为62.1%。该行推算该比率按周上升4.8个百分点，至本月中将升至81.3%。

然而，报告指随着疫情重灾区湖北省以外地区的工人开始复工，中国大陆仍有可能出现第二波的疫情爆发，令该预测有下调的风险。

野村上月中根据不同情景，下调了对大陆GDP的增长预测。在假设所有封城措施于2月底结束的基本预期下，该行预测今年首季大陆GDP按年增长将降至3%。由于湖北的封城料将延长至3月中，且自春节假期后的复工速度慢得令人失望，因此以基本预测取代原来“欠佳”的情景，即预期首季度大陆GDP按年增长只有2%。

野村表示，该行的中国活动指数（NCAI）是由钢铁产量、水泥产量、电力生产、汽车生产、货运量和实际出口同比增长的加权平均值编制。在该行对中国大陆经济的新基本预测中，若实际GDP增长率从去年第四季的6%放缓至今年首季的2%，同期NCAI可能从4.8%降至-4.9%，这比2008年11月全球金融危机期间最低月均读数-4.5%更低。

在压抑产能释放下，第二季NCAI可能急剧反弹至4.2%；而在比较基数较低下，2021年首季该指数更可能大涨至8.6%的水平。以年度基准计算，2020年NCAI预期将由去年4.4%回落至1.1%，而明年将回升至1.8%。