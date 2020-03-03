吉利将建设智能AIT卫星中心 试水商业卫星领域

中国汽车制造商吉利汽车今天（3日）宣布，该公司旗下首个卫星智能AIT中心将落户浙江台州，并于同日在台州举行了开工仪式，宣布吉利卫星项目正式开工。

据环球网报道，台州吉利卫星项目是吉利科技集团在台州打造的中国首个脉动式模块化卫星智能AIT（总装集成测试）中心，规划建设卫星研发中心、部组件智造中心、测控中心、云计算大数据平台等设施，借鉴汽车行业先进的总装工艺，打造模块化、柔性化、智能化制造工厂，可以灵活满足不同型号规格的卫星总装与测试。

吉利科技集团首席执行长徐志豪表示，吉利科技此次将AIT卫星中心落户台州，不仅对当地高新产业发展、产业结构升级以及产业链辐射提升具有积极的效益，同时也带动浙江省卫星航天科技上下游产业链发展，推动中国高端制造转型升级。吉利台州卫星项目是台州地区首个航天产业项目，

徐志豪介绍，卫星项目是吉利科技转型的助推器。吉利控股近年来加大对数字科技领域投入，积极布局智慧立体出行生态，加快向创新型科技企业转型。台州吉利卫星项目是吉利布局卫星全产业链的一部分。

报道称，作为中国首家自主研发低轨卫星的汽车企业，吉利于2018年战略投资航天科技公司时空道宇，开始布局天地一体化出行生态。同时在汽车自动驾驶、未来出行、无人机运输、重工机械领域，与行业知名企业开展商业场景应用测试，推动中国商业航天商用化进程。

另有消息称，由时空道宇自主设计完成的首发两颗低轨卫星目前已通过各项鉴定试验与测试，预计将于2020年内完成发射。低轨卫星布局将为高级别智能驾驶提供高精度定位服务，全面提升用户智能出行体验。同时计划2020年展开全球首个商用低轨导航增强系统验证，此商用系统的空间段、地面段、应用段所有核心技术全自主可控。

