上海首例防疫物资诈骗案一审宣判 被告人获刑六年半

中国上海市首例防疫物资诈骗案今天（3月3日）一审，被告人谎称自己是归国富豪，以包机运口罩为诱饵诈骗钱财，被判有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元（人民币，下同，约一万新元）。

据澎湃新闻报道，该诈骗案今天在上海市闵行区人民法院宣判，此次案件通过全程在线庭审的方式开庭。上海市闵行区人民检察院指控，今年1月下旬，被害人鲁某通过微信朋友圈发布求购一批防疫口罩进行募捐。

被告人颜某伪装成归国富豪身份，通过微信联系鲁某，谎称其在美国有大量3M品牌N95型号口罩货源，并可包机运输回国，从而骗取鲁某信任。双方约定被告人颜某以人民币166万余元的价格，销售2700箱（每箱40只）3M品牌N95型号口罩给被害人鲁某。

从1月29日至2月1日，鲁某陆续向颜某支付了16万元，同时在颜某的要求下购买一部价值12699元的苹果iPhone 11 Pro Max手机一并作为定金。颜某随后在2月3日谎称，该批口罩已到达北京市大兴国际机场，并向鲁某索要尾款人民币140余万元。鲁某请求颜某告知运输航班号并表示见货后支付尾款，颜某拒不提供航班号。至此，鲁某发现上当受骗遂至公安机关报案。

庭审中，颜某称，自己曾积极联系美国的几位买手，并与上家确认口罩数量，但并没有真实下单。据颜某供述，收到的定金已被自己用于购物，用掉了14多万元。据调查，颜某用这笔钱给在国内的女友购买了钻戒、护肤品等礼物，由鲁某出钱购买的手机也当场送给了女友，其女友甚至以为鲁某是颜某的助理。

不止如此，颜某更伪装身份，对被害人称自己是归国富豪。被害人鲁某出庭作证时说，颜某自称自己在美国有一个大的家族，已经与3M公司签约，颜某除了还承诺将口罩用自家私人飞机免费运送过来，因此不会受禁航的影响。

被告人颜某在庭审中也称自己拥有美国绿卡，其职业是自由音乐人；家庭情况是有父母和孩子，与妻子离异。

颜某母亲在庭前调查中称，颜某在美国没有固定工作，平时是开车的。家中没有积蓄，只能靠老两口的退休金赔偿颜某挥霍的诈骗款。公安机关在调取了颜某名下所有银行账户时，发现其总计资产仅有1.8万元人民币和2000美元（约2786新元）。

另据悉，颜某妻子是在美留学生，在美国与颜某恋爱结婚。她称，自己与颜某的婚姻关系仍在存续中，因颜某回国，未办成离婚手续。她也说，颜某向自己出示绿卡被证实时假的，向她展示的房子、车子都是租借的，日常花销来自于女方家里给的生活费。

案发后，公安机关在颜某的个人物品中并未查获到其所称的“美国绿卡”，出入境记录显示，颜某去年12月从浦东机场入境时，使用的是中国护照。

同时，颜某前科劣迹较多，曾在三次被拘留或拘役；直至本案案发，颜某于2020年2月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

在最后陈述中，颜某表示愿意积极用自己和父母账户中的钱来退赔受害人。公诉人认为，被告人颜某诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。同时，公诉人认为，本案发生在疫情严峻期间，性质恶劣，被告人颜某诈骗他人钱款数额巨大，具有严重的社会危害性。被告人颜某到案在侦查阶段以及审查起诉阶未如实供述本人犯罪事实，且至今未对被害人做出任何经济补偿，不具备任何从轻或者减轻情节。

最后，法庭当庭宣判，对被告人颜某被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元。