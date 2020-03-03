中国有企业为美化复工数据 全天开着空调电脑耗电

中国媒体今天（3日）爆料称，有企业为了美化复工数据，竟全天开着空调电脑，甚至开着机器复工不复产。

财新网引述杭州市某街道工作人员说，中央层面检查组2月29日起，将以街道用电量来考核复工率，合格指标是企业用电量须达到1月8日用电量的75%，而在3月10日起，企业用电指标要达到1月8日用量的90%以上。为达到上述目标，部分工业企业被要求全天开机器，办公企业被要求全天开空调电脑。

在该街道辖区内工业企业名单里的杭州铧广投资称，在多个由杭州企业组成的微信群中看到了相关通知。杭州欧本科技主营物业管理，但公司亦有两条简单生产线。公司联系人称收到用电量通知，但企业上个月15日已经复工，公司两条生产线于29日也处于正常生产状态，并非空开。

不过一家未具名企业称：“知道用电量的事情”；另外一家企业则表示“机器能开的都开着”，但随后解释称是因为周末正常单休，不存在机器空转情况。还有一家企业称对用电量的事情并不知情，且复工率仅20%左右，开机比例较低。

上述杭州街道办工作人员说，一方面疫情期间工业用电有减免政策，但更重要的是，与浪费一点电费相比，企业更怕“得罪”街道。这名街道办工作人员表示，杭州某园区两三天前的真实复工率约40%，远达不到考核目标要求的75%，考虑到远程办公等因素，实际用电量还要再打折扣。

经济发达中心义乌和温州的两家制造企业则说，和企业对接的街道工作人员均需要完成电量指标，但他们强调，用电指标没有落在企业身上，而是落在了街道。其中一家企业指出，空转机器是极有可能的：“确实企业会有压力，面对这么多领导的关心支持，总不能不开机器”，否则将“天天面对领导的服务和支持”。

中国各地延长春节长假后的复工情况欠佳，经济备受威胁。中国国家发展和改革委员会早前警告，为防控冠病疫情而不复工的措施不可持续，并强调将严格制止各地粗暴限制企业复工复产。

