中国驻美官媒雇员人数遭限制 中国警告采取反制措施

中国外交部今天（3月3日）回应美国削减中国驻美官媒雇员人数的决定，表示该决定对中美双边关系造成严重的负面影响，中国保留采取进一步行动的权利。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在今天的例行记者会上说，长期以来，中国媒体驻美记者严格遵守美国法律法规，但“美国国务院基于冷战思维和意识形态偏见，以莫须有的理由对中国媒体驻美机构进行政治打压，中方对此坚决反对并予以强烈谴责”。

赵立坚指出，从登记“外国代理人”到列为“外国使团”再到以所谓限制人数为名实际上限期“驱逐”中国媒体驻美记者，美国不断升级对中国记者的打压行动，严重干扰中国媒体在美开展正常报道，并且损害中国媒体声誉，影响两国关系。

他直言：“美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美国正常采访进行干扰、横加阻挠，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。”

赵立坚敦促敦促美国立即改弦更张，纠正错误，中国保留作出反应和采取措施的权利。他强调，中国从未对美国媒体在华机构和人员的数量设限。

此前的2月19日，北京宣布吊销《华尔街日报》三名驻京记者的签证，理由是该报的一篇评论文章诋毁中国抗击新冠病毒疫情的努力。