中国股市收盘上涨 因新增病例减少且对刺激政策怀抱憧憬

中国股市今天收盘上涨，因当地新增新型冠状病毒确诊病例减少，在此同时对于全球做出政策回应以缓解疫情对经济冲击的憧憬也扶助信心。

据路透社报道，沪综指收升0.74%，报2992.90点，沪深300指数收升0.53%。两大股指昨天都跳涨超过3%。

中国国家卫生健康委员会今天通报，3月2日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增冠病确诊病例125例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例129例。当日新增病例仅高于1月20日的77例，为卫健委公布中国大陆境内数据以来的次低。

全球三家主要央行貌似即将采取行动，以抑制疫情快速蔓延的经济打击，欧洲央行及日本央行总裁双双发布紧急声明，呼应美国联邦储备委员会主席鲍威尔上周五的表态。

渤海证券在一份报告中指出，全球流动性状况宽松可能会对中国产生溢出效应，而北京的缓解疫情影响的政策也可能保持在较高水平，因为中国生产活动仍未完全恢复。

昨天公布的数据显示，疫情影响2月中国制造业活动降至有记录来最低，尽管预计3月情况会有所改善。

美国财政部发言人Rebecca Miller周一表示，七国集团（G7）财长和央行总裁将在周二举行电话会议，商讨处理疫情扩大及其经济冲击的对策。